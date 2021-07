Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Chasse aux histoires Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Chasse aux histoires Saint-Brieuc, 25 juillet 2021, Saint-Brieuc. Chasse aux histoires 2021-07-25 10:30:00 – 2021-07-25 11:30:00 Rue des Ecoles Médiathèque d’Yffiniac – Le Patio

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Activités estivales à la médiathèque : lectures, jeux, dessin les pieds dans le gazon !

« Chasse aux histoires »

Chercher des indices dans la médiathèque et grâce à eux, vous trouverez peut-être le trésor avec une surprise à la clé.

Tout public, places limitées sur inscriptions. +33 2 96 72 74 27 Activités estivales à la médiathèque : lectures, jeux, dessin les pieds dans le gazon !

« Chasse aux histoires »

Chercher des indices dans la médiathèque et grâce à eux, vous trouverez peut-être le trésor avec une surprise à la clé.

Tout public, places limitées sur inscriptions. dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Rue des Ecoles Médiathèque d'Yffiniac - Le Patio Ville Saint-Brieuc lieuville 48.48386#-2.67695