Chasse aux fossiles au Bout du monde Sainte-Adresse

2022-06-19 – 2022-06-19

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse

Rendez-vous famille – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Au pied des hautes falaises continuellement érodées, la guide vous invite à remonter le temps pour comprendre comment cette succession de couches de calcaire, d’argile et de silex a participé à la formation du bassin parisien. Tels des apprentis géologues, vous vous initiez en famille à la reconnaissance des roches et fossiles durant cette découverte complète du patrimoine paysager, naturel et géologique du cap de la Hève.

Durée : 2 h – A partir de 8 ans.

Chaussures de marche et jumelles conseillées.

Réservation obligatoire.

Au pied des hautes falaises continuellement érodées, la guide vous invite à remonter le temps pour comprendre comment cette succession de couches de calcaire, d’argile et de silex a participé à la formation du bassin parisien. Tels des apprentis géologues, vous vous initiez en famille à la reconnaissance des roches et fossiles durant cette découverte complète du patrimoine paysager, naturel et géologique du cap de la Hève.

