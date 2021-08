Étretat Étretat Étretat, Seine-Maritime Chasse au trésor : Super Susu et le trésor d’Olive à Étretat Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Chasse au trésor : Super Susu et le trésor d’Olive à Étretat Étretat, 22 septembre 2021, Étretat. Chasse au trésor : Super Susu et le trésor d’Olive à Étretat 2021-09-22 – 2021-09-22

Étretat Seine-Maritime Étretat Les itinéraires bis d’Anaïs

Super Susu et le trésor d’Olive à Étretat (chasse au trésor pour enfants). Retrouve ton héroïne préférée Super Susu, elle t’emmène cette fois-ci à Étretat sur la piste d’un trésor… le trésor d’Olive. Pars à la chasse au trésor, résout les énigmes, observe bien autour de toi. Tel un détective, tu vas mener l’enquête pour aider Super Susu à retrouver le trésor oublié… A partir de 5 ans

Durée : 1h45

Gratuit (visite offerte par la Fédération des Guides de Normandie) Les itinéraires bis d’Anaïs

Super Susu et le trésor d’Olive à Étretat (chasse au trésor pour enfants). Retrouve ton héroïne préférée Super Susu, elle t’emmène cette fois-ci à Étretat sur la piste d’un trésor… le trésor d’Olive. Pars à la chasse… https://www.lesitinerairesbisdanais.com/ Les itinéraires bis d’Anaïs

Super Susu et le trésor d’Olive à Étretat (chasse au trésor pour enfants). Retrouve ton héroïne préférée Super Susu, elle t’emmène cette fois-ci à Étretat sur la piste d’un trésor… le trésor d’Olive. Pars à la chasse au trésor, résout les énigmes, observe bien autour de toi. Tel un détective, tu vas mener l’enquête pour aider Super Susu à retrouver le trésor oublié… A partir de 5 ans

Durée : 1h45

Gratuit (visite offerte par la Fédération des Guides de Normandie) dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Étretat, Seine-Maritime Autres Lieu Étretat Adresse Ville Étretat lieuville 49.70714#0.20549