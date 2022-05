Chasse au trésor Ouistreham, 1 juillet 2022, Ouistreham.

Chasse au trésor Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Ouistreham

2022-07-01 – 2022-08-31 Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham

Ouistreham Calvados

La chasse au trésor est de retour cet été ! Le parcours de 6,5 km, à pied ou à vélo (accessible PMR), va permettre aux chasseurs de trésor de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville ! Chaque équipe pourra récupérer un feuillet au Bureau d’Information Touristique de Ouistreham afin de trouver le premier indice. Il y aura 14 parchemins étapes (dont 12 codes à récupérer). Elle sera en accès libre tout l’été.

La chasse au trésor est de retour cet été !

Le parcours de 6,5 km, à pied ou à vélo (accessible PMR), va permettre aux chasseurs de trésor de découvrir ou… ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://ouistreham-rivabella.fr/ La chasse au trésor est de retour cet été ! Le parcours de 6,5 km, à pied ou à vélo (accessible PMR), va permettre aux chasseurs de trésor de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville ! Chaque équipe pourra récupérer un feuillet au Bureau d’Information Touristique de Ouistreham afin de trouver le premier indice. Il y aura 14 parchemins étapes (dont 12 codes à récupérer). Elle sera en accès libre tout l’été. Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Esplanade Lofi Bureau d'Information Touristique de Ouistreham Ville Ouistreham lieuville Esplanade Lofi Bureau d'Information Touristique de Ouistreham Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Chasse au trésor Ouistreham 2022-07-01 was last modified: by Chasse au trésor Ouistreham Ouistreham 1 juillet 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados

Ouistreham Calvados