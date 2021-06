Asserac Etang Asserac, Loire-Atlantique Chasse au trésor Etang Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

du vendredi 16 juillet au mardi 27 juillet à Etang

Réveillez le pirate qui est en vous ! Chasse au trésor et distribution de bonbon. Ouvert à tous.

Réveillez le pirate qui est en vous ! Chasse au trésor et distribution de bonbon. Ouvert à tous. Etang Près du parking de la pharmacie 44410 Asserac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T10:30:00 2021-07-16T11:15:00;2021-07-27T10:30:00 2021-07-27T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Etang Adresse Près du parking de la pharmacie 44410 Asserac Ville Asserac lieuville Etang Asserac