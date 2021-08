Labenne Labenne Labenne, Landes Chasse au trésor botanique parents-enfants Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Landes

Chasse au trésor botanique parents-enfants Labenne, 25 août 2021, Labenne. Chasse au trésor botanique parents-enfants 2021-08-25 16:30:00 – 2021-08-25 18:30:00

Labenne Landes 10 EUR Venez découvrir les plantes de la forêt landaise de façon ludique dans le cadre d’une chasse au trésor. La balade fera au maximum 2 km.

N’oubliez pas de prendre un chapeau, des lunettes de soleil, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et votre appareil photo.

Veuillez-arriver un quart d’heure à l’avance afin de procéder au paiement et de commencer la sortie à l’heure. Venez découvrir les plantes de la forêt landaise de façon ludique dans le cadre d’une chasse au trésor. La balade fera au maximum 2 km. Venez découvrir les plantes de la forêt landaise de façon ludique dans le cadre d’une chasse au trésor. La balade fera au maximum 2 km.

N’oubliez pas de prendre un chapeau, des lunettes de soleil, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et votre appareil photo.

Veuillez-arriver un quart d’heure à l’avance afin de procéder au paiement et de commencer la sortie à l’heure. La Bot à Marion dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Labenne, Landes Autres Lieu Labenne Adresse Ville Labenne lieuville 43.58822#-1.44808