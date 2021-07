Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Charles Juliet : Pour plus de lumière Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid, le vendredi 15 octobre à 19:30

En partenariat avec les éditions P.O.L. Né en 1934 à Jujurieux (Ain), Charles Juliet est placé à trois mois dans une famille de paysans suisses. À douze ans, il entre dans une école militaire. À 20 ans, abandonnant ses études il se consacre à l’écriture. Il est l’auteur d’un Journal débuté en 1957 et comprenant à ce jour 10 tomes. Son oeuvre a été principalement publiée chez P.O.L. L’Anthologie Pour plus de lumière (1990-2012) est parue en 2020 chez Gallimard. Il a reçu le Prix Goncourt de la poésie pour Moisson en 2013 et le Grand Prix de l’Académie Française pour l’ensemble de son oeuvre en 2017.

Entrée libre sur réservation

Rencontre avec le poète Charles Juliet, dans le cadre du cycle Les instants-lumière
Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

2021-10-15T19:30:00 2021-10-15T21:00:00

