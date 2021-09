Antibes Chapelle Saint Esprit,Antibes Alpes-Maritimes, Antibes Chapelle Saint Esprit Chapelle Saint Esprit,Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

le dimanche 19 septembre

Introduction sur l’historique de la Chapelle suivie d’explications sur le déroulement et le fonctionnement d’un conseil municipal.

visite en groupe limité à 20 personnes

visite guidée par Hassan El Jazouli, Conseiller Municipal

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

