Magny-les-Hameaux Médiathèque Jacques Brel Magny-les-Hameaux, Yvelines Chants de Noël en pull moche (de Noël) ! Médiathèque Jacques Brel Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

Chants de Noël en pull moche (de Noël) ! Médiathèque Jacques Brel, 11 décembre 2021, Magny-les-Hameaux. Chants de Noël en pull moche (de Noël) !

Médiathèque Jacques Brel, le samedi 11 décembre à 15:30

Chantez maintenant ! A l’occasion d’un atelier chant ! Revêtez votre plus beau pull moche de Noël et venez chanter avec Sandrine Conry des Christmas carols.

Accès libre

Dans le cadre du cycle «Chantez maintenant !», découvrez « votre voix » avec Sandrine Conry. Médiathèque Jacques Brel 25 Rue Joseph Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:30:00 2021-12-11T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Jacques Brel Adresse 25 Rue Joseph Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux lieuville Médiathèque Jacques Brel Magny-les-Hameaux