Chantons, Sonnons Noël ! Abbatiale Sainte-Croix, 4 décembre 2021, Bordeaux.

Chantons, Sonnons Noël !

Abbatiale Sainte-Croix, le samedi 4 décembre à 19:00

**L’association Rêves** ( qui réalise les rêves des enfants très gravement malades au pronostique vital engagé) **vous invite au concert** SONNONS, CHANTONS NOËL ! Avec **Julie Pasturaud**, mezzo-soprano de l’Opéra National de Bordeaux et Paris, **Gustave Cuypers** à la trompe de chasse et baroque, vice-champion de France en titre septembre 2021, champion international en duo avec **Nicolas Dromer**, membre des Echos de la Jeunesse et du Rallye Atlantique, **Bruno Beaufils de Guérigny** aux orgues historiques de Dom Bedos, organiste à Saint Germain des Prés et dans différentes paroisses parisiennes, musicologue, compositeur, conférencier et auteur d’un roman historique : « L’instrument du Juste » Ces trois musiciens, sensibles à la cause des enfants gravement malades, mettent leur talent au profit de l’association Rêves. Participation libre pour le parrainage du rêve de Jules qui désire remercier le Père Noël pour ses nombreux messsages de soutien ! _Les dons donnent droit à une réduction fiscale de 66%_

Participation libre

Concert Chant, Trompe et Orgue au profit de l’association Rêves qui réalise les rêves des enfants très gravement malades avec Julie Pasturaud, Gustave Cuypers et Bruno Beaufils de Guérigny

Abbatiale Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, Bordeaux



