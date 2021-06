Saint-Sulpice Saint-Sulpice Lot, Saint-Sulpice Chantiers Inter-territoires 1000 mains à la pâte Saint-Sulpice Saint-Sulpice Catégories d’évènement: Lot

Saint-Sulpice

Chantiers Inter-territoires 1000 mains à la pâte Saint-Sulpice, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Sulpice. Chantiers Inter-territoires 1000 mains à la pâte 2021-06-26 08:30:00 08:30:00 – 2021-06-26 17:00:00 17:00:00

Saint-Sulpice Lot Saint-Sulpice 8h30 : Café d’accueil à Saint-Sulpice.

9h00 : Déploiement des équipes sur les chantiers de débroussaillage ou de réfection de murets.

Début des animations en parallèle aux chantiers :

– illustration philatélique du chemin de Compostelle,

– exposition d’œuvres artistiques locales,

– exposition photos,

– présentation documents de l’ACIR Compostelle,

– balade botanique sur le thème de l’arbre

17h00 : Fin de chantier – Animations et pot de l’amitié à Saint Sulpice L’association les 1000 Mains du Pays de Figeac organise un chantier destiné à l’entretien du chemin de Compostelle et journée nationale du « Patrimoine de pays et des Moulins ».

Inscriptions jusqu’au 15 juin 2021 +33 6 20 66 18 10 L’association les 1000 Mains du Pays de Figeac organise un chantier destiné à l’entretien du chemin de Compostelle et journée nationale du « Patrimoine de pays et des Moulins ».

