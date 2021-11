Morlaàs Morlaàs Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Chantier participatif de plantation d’un verger Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques

Chantier participatif de plantation d’un verger Morlaàs, 11 décembre 2021, Morlaàs. Chantier participatif de plantation d’un verger Terrain des Fors Rue Henri IV Morlaàs

2021-12-11 – 2021-12-11 Terrain des Fors Rue Henri IV

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Morlaàs RDV pour un moment convivial autour de la plantation d’un verger partagé. En famille, seul ou entre amis. Et je peux parrainer un arbre !

10h accueil café et petit déjeuner

10h30 démarrage du chantier RDV pour un moment convivial autour de la plantation d’un verger partagé. En famille, seul ou entre amis. Et je peux parrainer un arbre !

10h accueil café et petit déjeuner

10h30 démarrage du chantier +33 6 67 09 83 43 RDV pour un moment convivial autour de la plantation d’un verger partagé. En famille, seul ou entre amis. Et je peux parrainer un arbre !

10h accueil café et petit déjeuner

10h30 démarrage du chantier morla’pom

Terrain des Fors Rue Henri IV Morlaàs

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlaàs Adresse Terrain des Fors Rue Henri IV Ville Morlaàs lieuville Terrain des Fors Rue Henri IV Morlaàs