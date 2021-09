Saint-Merd-les-Oussines Pont Est Corrèze, Saint-Merd-les-Oussines Chantier Nature : Restauration d’une tourbière Pont Est Saint-Merd-les-Oussines Catégories d’évènement: Corrèze

**Restauration d’une tourbière** _Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise un chantier de bénévoles. Au programme : petits travaux de restauration hydrologique et coupe de petits ligneux_ **ℹ️ Inscription obligatoire : Antoine Begnaud / [abegnaud@conservatoirelimousin.com](mailto:abegnaud@conservatoirelimousin.com) / 05 55 46 09 83** **? Pensez-y :** Petit outillage (Coupe-branches, scies, pelles, pioches) et surtout des gants ! Prévoir un pique-nique Le midi, pique-nique tiré du sac

GRATUIT / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

