Participez à l’aménagement de La Maison Montreau & à la construction des jardinières 100% récup’, avec @La Sauge ! > Mercredi 21 et jeudi 29 juillet, de 15h à 17h > Ouvert à tou.te.s, enfants accompagnés > Infos & inscriptions à [bonjour@lamaisonmontreau.fr](mailto:bonjour@lamaisonmontreau.fr) // 01 49 35 51 03 [https://www.weezevent.com/chantier-collectif-en-famille](https://www.weezevent.com/chantier-collectif-en-famille)

Gratuit, sur inscription

