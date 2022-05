Chante et danse à BROADWAY Creil, 28 mai 2022, Creil.

Chante et danse à BROADWAY Creil

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 23:00:00

Creil Oise Creil

Ce spectacle est le spectacle de fin d’année des danseurs de claquettes de Tap Danse et Jazz, association qui dispense des cours de claquettes américaines à Creil.

Natacha professeur de claquettes et artiste chorégraphe interviendra dans plusieurs danses en solo.

En deuxième partie, nous aurons un concert en live donné par le groupe The Musical Factory avec des chanteurs qui tour a tour joueront du piano et interprèteront des chansons qu’ils auront écrits eux même.

tapdanceetjazz@gmail.com

Yuting Gao

Creil

