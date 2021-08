Roissy-en-France Centre Culturel L'Orangerie Roissy-en-France, Val-d'Oise Chantal Ladesou Centre Culturel L’Orangerie Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Val-d'Oise

Chantal Ladesou Centre Culturel L’Orangerie, 1 octobre 2021, Roissy-en-France. Chantal Ladesou

Centre Culturel L’Orangerie, le vendredi 1 octobre à 20:00

Chantal Ladesou est une aventure à elle toute seule. Sa voix rauque, son geste inné, son esprit baroque et le ton de ses propos ont su séduire un large public. Chantal c’est un style particulier, authentique, qui manie avec brio l’autodérision. C’est aussi et surtout une bête de scène qui brûle les planches dans les vaudevilles comme en one-man-show, alternant les succès, des Amazones à Nelson, en passant par Adieu, je reste !, puis, en solo, j’ai l’impression que je vous plais… et Vraiment ; qui a triomphé sur les scènes de France. Surprenante, gaffeuse, charmeuse, elle est chouchoutée – chahutée par Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes dont elle est sociétaire depuis avril 2010. Quand vous aurez croisé son chemin, vous ne verrez plus la vie du même oeil.

Sur réservation

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:00:00 2021-10-01T21:30:00

