Chansons pataphoniques : spectacle Le Patakez Music Show Bon-Encontre, 22 octobre 2021, Bon-Encontre.

Chansons pataphoniques : spectacle Le Patakez Music Show 2021-10-22 – 2021-10-22

Bon-Encontre Lot-et-Garonne Bon-Encontre

12 12 EUR Compositeur visionnaire, Balthazar Patakez (1820-1920) fut très tôt reconnu par ses pairs et sa mère sans pour autant parvenir à révéler son immense talent auprès du grand public.

Génial inventeur du «pataphone en coulisse» et de la «gamme patatonique», omniprésents dans l’ensemble de son oeuvre (12 symphonies inachevées et le célèbre concerto «Ni fait ni à faire»), Balthazar Patakez s’est, sa vie durant, inlassablement produit et reproduit sur les plus grandes scènes du monde entier, laissant derrière lui une abondante descendance.

Venus des quatre coins du globe à l’occasion du centenaire de sa mort et du bicentenaire de sa naissance, ses nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se sont retrouvés afin d’honorer la mémoire de leur illustre aïeul dans une représentation aussi unique qu’exceptionnelle du : Patakez music show.

