CHANSON PLUS BIFLUORÉE Le Mans, 13 novembre 2021, Le Mans.

CHANSON PLUS BIFLUORÉE 2021-11-13 – 2021-11-13 Rue d’Arcole Palais des Congrès

Le Mans Sarthe

Attention, ils reviennent ! Les joyeux artistes du trio Chanson Plus Bifluorée nous offrent la primeur de leur tout nouveau spectacle avec au menu une sélection de leurs meilleures chansons de bouche, créations originales et parodies inédites… Mélomanes, gourmets et gourmands, à table ! Passé maître dans l’art du chant comique, Chanson Plus Bifluorée régale son public depuis une trentaine d’années. Pour ce nouveau spectacle autour de la gastronomie et de ses plaisirs, le trio détourne intelligemment les chansons populaires et fait la part belle à de nombreuses créations originales. Avec dérision et insolence, ils pimentent les textes du répertoire et invitent à leur table Jacques Brel ou Georges Brassens. Avec un enthousiasme communicatif, ils ont concocté un savoureux banquet qu’ils saupoudrent de politique, d’écologie et de tolérance !

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

RDV au Palais des Congrès du Mans.

