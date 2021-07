Paris Ateliers Chana-Orloff Paris Chana Orloff et la villa Seurat Ateliers Chana-Orloff Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Chana Orloff et la villa Seurat** Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, dans l’impasse de la villa Seurat, nous vous proposons une exposition de sculptures de Chana Orloff et d’œuvres d’autres artistes de l’impasse. Cette exposition donne lieu à des visites conférences gratuites qui traitent aussi de l’architecture et les habitants célèbres de la villa Seurat. Des textes d’Henry Miller sont lus devant le n°18, là où il a habité. Un spectacle de chorégraphie lente intitulé Chana Orloff, _postures de femme_ se déroule à intervalle régulier. Les Ateliers-musée Chana Orloff, labelisés « Maisons des Illustres », sont également ouverts à cette occasion. Réservation souhaitée pour les conférences.

exposition dans la villa Seurat, havre d'architectures modernes d'œuvres de Chana Orloff et d'autres artistes de la rue. visites-conférence, lectures de textes d'Henry Miller, chorégraphie lente… Ateliers Chana-Orloff 7 bis Villa Seurat 75014 Paris

