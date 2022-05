Championnats du Monde de Golf amateurs par équipes Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Versailles Yvelines Versailles Yvelines Du 24 août au 3 septembre 2022, dames et messieurs se disputent la victoire des Championnats du monde amateurs par équipes au Golf National et à Saint-Nom-la-Bretèche. Versailles

