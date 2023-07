SIGNE MOI L’EPHEMERE Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines SIGNE MOI L’EPHEMERE Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 26 avril 2024, Magny-les-Hameaux. SIGNE MOI L’EPHEMERE Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€) Signe moi l’éphémère traite de la fugacité de l’instant, du caractère éphémère de la vie et de la fragilité des souvenirs. Perdue dans une mer de photographies, une danseuse nous emmène, nous spectateurs, dans un voyage émotionnel à travers des souvenirs personnels ainsi que des moments de vies passées d’autrui. “Avec une volonté d’utiliser la matière jusqu’au bout j’ai imaginé un concept basé entièrement autour de la photographie. Je suis portée par l’envie de remettre à jour des moments vécus, de leur donner une deuxième chance d’exister, de renaître. Avec cette création, je désire recréer un monde de souvenir, un monde à mi-chemin, celui de l’éphémère.” Perle Cayron Le spectacle sera précédé d’ateliers danse sur le thème des émotions et du souvenir, pendant les vacances scolaires de Printemps. Concept, Direction Artistique, Chorégraphie : Perle Cayron / Danse : Maria Cargnelli, Perle Cayron, Charlotte Avias ou Arianna Berton / Composition musicale : Stijn Vanmarsenille / Scénographie : Murielle Schumacher / Technique : Brice Barrau / Assistance chorégraphique : Maria Cargnelli / Dramaturge : Mona De Weerdt / Production : Cie Bitter Sweet / Coproduction : TANKSTELLE BÜHNE La compagnie est accueillie en résidence de création au mois d’octobre, à la Maison de l’environnement. Avec le soutien de la Mission danse de SQY. Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3298 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

