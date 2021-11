Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Championnats de France de trampoline – tumbling Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne Loire Saint-Étienne Saint Etienne accueille cette année le championnat de France divisions nationales par équipe de trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique. +33 4 27 77 18 47 https://www.trampojump42.com/ Stadium Pierre Maisonnial Rue Burdeau Saint-Étienne

