Championnat régional de moto trial Ancelle Ancelle Catégories d’évènement: Ancelle

Hautes-Alpes

Championnat régional de moto trial Ancelle, 19 juin 2022, Ancelle. Championnat régional de moto trial Ancelle

2022-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00

Ancelle Hautes-Alpes Ancelle Forte de sa longue expérience dans le domaine du trial et plus particulièrement de la moto trial, Ancelle accueille cette année une manche du Championnat régional de moto trial. +33 4 92 67 03 04 Ancelle

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

Détails Catégories d’évènement: Ancelle, Hautes-Alpes Autres Lieu Ancelle Adresse Ville Ancelle lieuville Ancelle Departement Hautes-Alpes

Ancelle Ancelle Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancelle/

Championnat régional de moto trial Ancelle 2022-06-19 was last modified: by Championnat régional de moto trial Ancelle Ancelle 19 juin 2022 Ancelle Hautes-Alpes

Ancelle Hautes-Alpes