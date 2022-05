Championnat d’Europe des éléveurs de guppys à Trôo Troo Troo Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Troo

Championnat d’Europe des éléveurs de guppys à Trôo Troo, 21 mai 2022, Troo. Championnat d’Europe des éléveurs de guppys à Trôo Troo

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-22 12:00:00

Troo Loir-et-Cher Troo Championnat d’Europe des éleveurs de guppys à Trôo. La classification des Guppys lors des concours repose sur 3 critères principaux : la forme des nageoires, la couleur de fond et la couleur de surface. Venez découvrir ces jolis poissons d’eau douce. fdzfranck@yahoo.fr Championnat d’Europe des éleveurs de guppys à Trôo. La classification des Guppys lors des concours repose sur 3 critères principaux : la forme des nageoires, la couleur de fond et la couleur de surface. Pixabay

Troo

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Troo Autres Lieu Troo Adresse Ville Troo lieuville Troo Departement Loir-et-Cher

Troo Troo Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troo/

Championnat d’Europe des éléveurs de guppys à Trôo Troo 2022-05-21 was last modified: by Championnat d’Europe des éléveurs de guppys à Trôo Troo Troo 21 mai 2022 loir-et-cher Troo

Troo Loir-et-Cher