Championnat de France de beach volley Amphithéâtre (Les arènes), 24 septembre 2021, Arles.

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à Amphithéâtre (Les arènes)

Du 24 au 26 septembre 2021, les 16 meilleures équipes féminines et les 16 meilleures équipes masculines de l’Hexagone s’affronteront dans les arènes et sur la place de la Croisière. Une compétition spectaculaire, qui se tiendra dans une ambiance festive avec des animations, des ateliers d’initiation et une bodega. L’événement devrait rassembler bien au-delà des amateurs de volley. Le programme Vendredi 24 septembre 9h – 16h première session de matchs de qualifications aux arènes et à Croisière 18h – 22h seconde session de matchs de qualifications aux arènes et à Croisière Samedi 25 septembre 9h – 16h matchs de barrage et quarts de finale aux arènes et à Croisère 18h – 22h demi-finales aux arènes Dimanche 26 septembre 14h Petites finales aux arènes 16h Grandes finales aux arènes

Arles accueille les qualifications et les finales du championnat de France de beach volley

Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

