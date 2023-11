BALADE PÉDESTRE AUTOUR DU CLOS Champigny Souzay-Champigny, 1 janvier 2024, Souzay-Champigny.

Souzay-Champigny,Maine-et-Loire

Un membre de l’équipe du Domaine Ratron vous emmène en balade autour du Clos des Cordeliers à Souzay-Champigny, et a le plaisir de vous faire partager le quotidien du domaine, sa philosophie et sa passion du métier..

2024-01-01 fin : 2024-01-01 12:30:00. .

Champigny

Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A member of the Domaine Ratron team will take you for a walk around the Clos des Cordeliers in Souzay-Champigny, and will have the pleasure of sharing with you the daily life of the domain, its philosophy and its passion for the profession.

Un miembro del equipo del Domaine Ratron le llevará a dar un paseo por el Clos des Cordeliers en Souzay-Champigny, y tendrá el placer de compartir con usted la vida cotidiana de la finca, su filosofía y su pasión por la profesión.

Ein Mitglied des Teams der Domaine Ratron nimmt Sie mit auf einen Spaziergang rund um den Clos des Cordeliers in Souzay-Champigny und hat das Vergnügen, Sie am Alltag des Weinguts, seiner Philosophie und seiner Leidenschaft für den Beruf teilhaben zu lassen.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire