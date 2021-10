Pouillon Pouillon Marne, Pouillon Champagne Day – Champagne Cuillier Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Marne

Apprentissage au Sabrage ou Dégorgement à la volée

Vous avez toujours rêvé d’ouvrir une bouteille de Champagne avec un geste ferme ou de participer à son élaboration ? Lors de cet atelier inédit, vous pourrez, au choix, apprendre à sabrer un Champagne à la perfection ou réaliser vous-même un dégorgement à la main. Une performance suivie par la dégustation de la bouteille ouverte par vos soins. contact@champagne-cuillier.fr dernière mise à jour : 2021-10-13 par

