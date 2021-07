Foire en Scène, le festival de musique incontournable Capitole, 2 septembre 2021 01:00-2 septembre 2021 23:30, Châlons-en-Champagne.

3 – 13 septembre

22ème édition du festival Foire en Scène

Le festival se tient à l’occasion de la 75ème Foire de Châlons du 3 au 13 septembre 2021. Foire en Scène réserve chaque année une programmation musicale riche et éclectique et la 22ème édition de cet événement familial n’échappera pas à la règle.

Foire en Scène, LE rendez-vous musical populaire et chaleureux.

Organisé en marge de la Foire de Châlons, le festival de musique Foire en Scène réunit petits et grands dans un succès populaire grâce à la diversité du plateau d’artistes présents et son tarif accessible à tous.

Pendant les 11 jours de festival, des grands noms de la chanson française se succéderont sur la scène du Parc des Expositions Chalonnais. Chaque soirée sera l’occasion d’apprécier un style différent : de la variété française avec Jean-Louis Aubert, Yves Duteil ou Véronique Sanson, en passant par le rock énervé de Trust et des Innocents, la pop de Kendji et Suzane, les sublimes et fascinantes voix de Benjamin Biolay et de Chimène Badi ou encore les sets électriques de Bob Sinclar.

Autre rendez-vous plébiscité de Foire en Scène : « Carrefour de stars » – en partenariat avec Champagne FM – qui se tiendra le samedi 11 septembre et qui promet également une ambiance conviviale et festive.

À PROPOS DE FOIRE EN SCÈNE

Foire en Scène est un festival de musique qui se tient dans l’Est de la France en marge de la Foire de Châlons, rendez-vous incontournable de la rentrée économique, politique et sociale. Avec sa programmation musicale riche et éclectique, Foire en Scène séduit le plus grand nombre depuis sa première édition en 1999. Chaque année, cet événement familial et convivial réunit des milliers de festivaliers en proposant 11 soirées de concerts à des prix accessibles. www.foireenscene.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires Du lundi au vendredi et dimanche : de 10h30 à 21h. Les samedis : de 10h30 à 22h. Dernier lundi : fermeture à 19h.

Du lundi au jeudi : Adulte : 6 € Enfants de moins de 12 ans : 3 € / Du vendredi au dimanche Adultes : 7 € Enfants de moins de 12 ans : 3,50 € Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Accès au concert gratuit avec le billet d’entrée de la Foire de Châlons Pour les personnes de 65 ans et plus, l’accès à la Foire est gratuit le jeudi et le deuxième lundi

Capitole châlons-en-champagne 51000 Châlons-en-Champagne Marne

