Challenge Startup – Viva Tech 2021 EN ligne, 12 mars 2021-12 mars 2021, Annecy.

Challenge Startup – Viva Tech 2021

EN ligne, le vendredi 12 mars à 20:00

Deux appels à candidatures Vivatech ouverts aux startups sur les problématiques Enriching the user experience (5G, IA et Data) et Let’s make digital more responsible (RSE, environnement et l’inclusion numérique) sont ouverts jusqu’au 12 Mars 2021.

Les Challenges sont consultables ici : [https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/orange](https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/orange)

Les entreprises sélectionnées pourront être présentes sur le stand Orange et développer leur réseau d’affaires

Inscritpion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T20:00:00 2021-03-12T20:30:00