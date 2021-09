Lille salle Pacôme Lille, Nord Challenge roller inter familles salle Pacôme Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Challenge roller inter familles salle Pacôme, 4 octobre 2021, Lille. Challenge roller inter familles

salle Pacôme, le lundi 4 octobre à 14:30

Le RILM c’est des cours de Roller pour tous ! tout le monde y trouve de son bonheur ! débutant, confirmé, compétiteur, loisir, en famille et bien plus encore Venez en famille vous initier au roller et participer au challenge ludique. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

Entrée libre

Challenge roller salle Pacôme boulevard de la Moselle Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T14:30:00 2021-10-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu salle Pacôme Adresse boulevard de la Moselle Ville Lille lieuville salle Pacôme Lille