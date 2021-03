Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Challenge « Hendaye Quest » en famille Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Challenge « Hendaye Quest » en famille, 26 août 2021-26 août 2021, Hendaye. Challenge « Hendaye Quest » en famille 2021-08-26 10:30:00 – 2021-08-26 Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie

Gratuit – Réservation obligatoire. Prévoir de l'eau. 8 familles de 4 personnes maximum. Hendaye Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Ville Hendaye