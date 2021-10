Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy CHALA, une enfance cubaine Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

CHALA, une enfance cubaine

le lundi 8 novembre

Durée: 1h 48min Réalisateur : Ernesto Daranas Interprètes : Armando Valdés Freire, Alina Rodriguez, Silvia Águila, Yuliet Cruz, Armando Miguel Gomez Synopsis : Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni… comédie dramatique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

