du mercredi 16 juin au dimanche 20 juin

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose… [VOIR LA BANDE ANNONCE](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585754&cfilm=275354.html)

Tarifs habituels

De Michèle Laroque – Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing – Comédie – 2 Juin 2021 – 1h23

2021-06-16T20:00:00 2021-06-16T21:23:00;2021-06-18T16:00:00 2021-06-18T17:25:00;2021-06-19T20:00:00 2021-06-19T21:25:00;2021-06-20T17:30:00 2021-06-20T18:55:00

