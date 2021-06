Chacal, La Fable de l’Exil Théâtre de l’œuvre, 26 juin 2021-26 juin 2021, Marseille.

Chacal, La Fable de l’Exil

Théâtre de l’œuvre, le samedi 26 juin à 14:30

**Spectacle (tout public, dès 8 ans) à partir de fables kabyles et de mythologie berbère, d’après les recherches de Tassadit Yacine (anthropologue).** Homme/femme, homo/hétérosexuel, colon/colonisé, natif/migrant… l’ambivalence est à l’honneur ! Chacal, la fable de l’exil est une de ces histoires intemporelles et universelles que l’on propose aux enfants comme aux adultes une fois le soleil couché, à la lumière de la lune. La comédienne offre une performance comique et poétique où plus de 13 personnages nous rappellent l’urgence d’une histoire commune. La conteuse est « Settoute », d’abord première Mère du Monde, puis sorcière… Celle-ci fut jadis déchue, ce qui donna aux hommes le prétexte pour dominer les femmes et le monde. D’après elle, nous ne sommes guère différents de nos ancêtres. En ce temps-là, les animaux parlaient encore comme vous et moi… le Lion avait le pouvoir ; Chacal était son conseiller ; et le Hérisson avait toujours une ruse qu’il partageait avec ses amis. A travers ces fabuleux récits d’Algérie qui ont traversé les siècles, les montagnes et les mers, nous comprendrons peut-être mieux qui nous sommes et pourquoi nous continuons de nous entre-dévorer. **La presse en parle :** « Ces fables donnent une belle leçon de résistance » Zibeline – Marseille « La virtuose comédienne donne une magistrale restitution artistique de la mémoire amazighe » – Journal Le Matin – Béjaïa (Algérie) «Chaque personnage est double, qu’il soit humain, animal ou divin (…) Les analyses anthropologiques sont bien présentes dans la pièce, mais elles sous tendent le texte et le jeu, respectant ainsi les différents niveaux de lectures des fables animalières » Revue Hommes & Migrations – Paris D’ après l’anthropologue Tassadit Yacine (Chacal ou la ruse des dominés éd la Découverte) / Avec : Virginie Aimone / Texte : Virginie Aimone et Jeremy Beschon / Mise en scène : Jérémy Beschon / Musique live : Franck Vrahidès / Création lumières : Flore Marvaud & Cyrille Laurent / Régie lumière : Jean Louis Floro / Ateliers de médiation : Marie Beschon / Attachée de prod’ : Céline Mathieu / Administration : Marie Anne Robveille / Coproduction musée national de l’histoire de l’immigration, exposition Vies d’exil commissaire Benjamin Stora / Durée 1H15

Gratuit

Théâtre de l’œuvre 1 rue Mission de France 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T15:15:00