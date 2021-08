Lieusaint La Marge - campus culturel Lieusaint, Seine-et-Marne “C’est un signe” : atelier et spectacle La Marge – campus culturel Lieusaint Catégories d’évènement: Lieusaint

Seine-et-Marne

“C’est un signe” : atelier et spectacle La Marge – campus culturel, 29 octobre 2021, Lieusaint. “C’est un signe” : atelier et spectacle

La Marge – campus culturel, le vendredi 29 octobre à 18:00

### Sortie de résidence Pour cette nouvelle création dansée, Johan Amselem le chorégraphe , désire explorer la langue des signes à travers le conte d’Alice au pays des merveilles. Confusion des sens , entre narration et envolées lyriques insensées, langues des signes étrangères et inventées, l’univers créé sera magique et mystérieux, le public sera tour à tour voyant et aveugle, entendant et sourd. Par la compagnie la Halte Garderie. ### Pourquoi venir ? Découvrir l’envers du décor, comprendre comment se créé un spectacle et échanger avec les artistes sur leur processus de création. ### Date Vendredi 29 octobre à 18 h.

Gratuit sur inscription. Pass sanitaire obligatoire

Dans le cadre d’une fin de résidence à la Marge, la compagnie vous invite à découvrir le travail en cours de création et à vous immerger dans le processus de création artistique. La Marge – campus culturel 37 avenue Pierre Point 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T18:00:00 2021-10-29T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lieusaint, Seine-et-Marne Autres Lieu La Marge - campus culturel Adresse 37 avenue Pierre Point 77127 Lieusaint Ville Lieusaint lieuville La Marge - campus culturel Lieusaint