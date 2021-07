Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon C’EST LA VIE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

C’EST LA VIE Espace culturel Robert-Doisneau, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Meudon. C’EST LA VIE

du mercredi 1 septembre au jeudi 2 septembre à Espace culturel Robert-Doisneau

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… COMEDIE DE JULIEN RAMBALDI AVEC JOSIANE BALASKO… FRANCE – 2021 – 1H43 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T17:00:00 2021-09-01T18:43:00;2021-09-02T20:30:00 2021-09-02T22:13:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon