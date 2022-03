C’est décidé, je deviens une connasse ! La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du jeudi 19 mai au samedi 28 mai à La comédie de Limoges

Dolorès est une jeune femme coincé gentille et timide mais aujourd'hui c'est décidé : elle veut devenir une connasse ! Alex son ami bourreau des coeurs va donc lui montrer l'art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses, et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice. Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant : une parfaite connasse !

2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T22:00:00;2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:00:00;2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:00:00;2022-05-26T20:30:00 2022-05-26T22:00:00;2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T22:00:00;2022-05-28T20:30:00 2022-05-28T22:00:00

