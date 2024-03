Panorama cinématographique belge Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art Limoges, samedi 27 avril 2024.

Panorama cinématographique belge Animé par Jean-Pierre Foulletier de la Maison de l’Europe Samedi 27 avril, 14h00 Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Un panorama cinématographique belge présenté et animé par Jean-Pierre Foulletier de la Maison de l’Europe, qui interviendra sur les particularités et les temps forts de ce cinéma.

Suivi de la projection d’un long-métrage : « Iceberg » de Fiona Gordon et Dominique Abel (2005).

Bfm centre-ville Auditorium – Pôle Art 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Pixabay