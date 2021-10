Cesson-Sévigné Place ViaSilva Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Vernissage : Rencontres photographiques de ViaSilva OFF : “Exotisme Périurbain”, Valentin Béru Place ViaSilva Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Vernissage : Rencontres photographiques de ViaSilva OFF : “Exotisme Périurbain”, Valentin Béru Place ViaSilva, 19 novembre 2021 12:30, Cesson-Sévigné. Vendredi 19 novembre, 12h30 Sur place Entrée libre, gratuite, exposition en extérieur, 24h/24, 7j/7 du 19 nov. 2021 au 4 fév. 2022 https://www.facebook.com/rencontres.photo.viasilva, https://www.instagram.com/rencontres.photo.viasilva/, exposition@ailesdecaius.fr, http://www.rencontres-photo-viasilva.fr Pour les Rencontres photographiques de ViaSilva OFF, Valentin s’est passionné pour ViaSilva en 2019. Il a entrepris une documentation de la transformation de ce territoire. Les Rencontres Photographiques de ViaSilva est un programme de résidences artistiques né en 2017. L’objectif ? Faire trace des transformations du quartier de ViaSilva à travers des regards artistiques. Aujourd’hui, les Rencontres photographique s investissent les lieux tout au long de l’année avec une programmation OFF. Plusieurs artistes seront invité·es à exposer en plein air, afin de pousser les promeneurs et habitants de ViaSilva à se questionner sur l’urbanisme, l’architecture le paysage… Pour ce premier rendez-vous de cet événement OFF, il propose l’exposition «Exotisme Périurbain», près de la nouvelle station de métro ViaSilva. Valentin Béru, jeune artiste rennais, s’est pris de passion pour le futur quartier de ViaSilva en 2019. Dès lors, il a entrepris une documentation du chantier en se concentrant sur la transformation de ce territoire en s’intéressant surtout à la notion de chantier, « un espace transitoire du paysage urbain ». Dans la photographie de Valentin Béru, il est question de composition, de lumière et de couleurs. Il pense rigoureusement chaque cadrage, composition et lumière et ne laisse rien au hasard. Au fil de ses prises de vues, il s’attache particulièrement à l’horizontalité des paysages qu’il rencontre, une horizontalité pourtant parfois coupée par des immeubles qui semblent pousser du jour au lendemain pour s’élever vers le ciel. L’artiste met en avant ces lignes planes dessinées par les buttes de terre qui s’étirent sur plusieurs mètres, les routes qui apparaissent au milieu des champs et les toits de vieilles maisons (toujours occupées ou déjà abandonnées). Valentin Béru s’intéresse aussi aux couleurs de ViaSilva, où le vert prédomine encore malgré cette terre creusée ou amassée aux nuances ocres qui ressortent sur ses images. Le photographe les met en avant par son travail de lumière, une lumière qu’il veut diffuse et uniforme. Cette série vient documenter ce paysage sans cesse en mouvement qu’est ViaSilva, un paysage qu’il plonge dans une lumière diffuse, révélant des compositions de lignes et de formes se redessinant chaque jour. À propos de l’artiste :

Au cours de ses études d’Arts Plastiques à l’université Rennes 2, Valentin Béru concentre son travail sur les espaces périurbains, leurs paysages et les spécificités architecturales qui les composent. Tourné vers le médium photographique, il questionne au fil de ses travaux l’image documentaire en tant que style. Il intègre ainsi à sa pratique une approche uniforme de l’exposition lumineuse, mêlée à un cadrage rigoureux des perspectives. Place ViaSilva Boulevard des alliés, Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné ViaSilva Ille-et-Vilaine vendredi 19 novembre – 12h30 à 14h30

