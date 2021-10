Cesson-Sévigné Galerie Net Plus Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine “Comme seul”, exposition collective Galerie Net Plus Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

“Comme seul”, exposition collective Galerie Net Plus, 7 décembre 2021 18:00, Cesson-Sévigné. 7 décembre 2021 – 18 février 2022 Sur place Entrée libre et gratuite https://ailesdecaius.fr, https://www.facebook.com/galerienetplus, https://www.instagram.com/lesailesdecaius/, expositions@ailesdecaius.fr « Comme seul » est une carte blanche de Denis Orhant pour constituer une exposition. Le peintre a invité quatre artistes rennais à exposer avec lui, une belle rencontre entre leurs cinq univers. Cet hiver, Les ailes de Caïus et la galerie Net Plus accueillent l’exposition « Comme seul », une carte blanche donnée à Denis Orhant pour constituer une exposition collective. Le peintre rennais a choisi d’inviter quatre artistes rennais à exposer avec lui, rassemblant des pratiques diverses et une rencontre entre leurs cinq univers. Peinture et dessin se côtoient dans l’espace d’exposition, les figures représentées, à la fois présentes et absentes, semblent muées d’une solitude qu’elles partagent avec les artistes au moment de la création. Ces derniers pourtant, ne sont pas toujours seuls. Ils se connaissent, ils échangent, en amont ou en aval de leur travail. Les œuvres elle-même dialoguent les unes avec les autres. Ces univers entrent en résonance, se complètent, s’agacent, créant un ensemble précaire qui invite le spectateur à s’y promener. Denis Orhant, en pensant l’exposition, a refusé de donner une thématique, une ligne directrice aux artistes invités. Pourtant lorsque l’on entre dans le lieu et qu’on commence à en faire le tour, quelque chose se dessine : une ambiance. Une exposition de Denis Orhant, Pascale Borrel, Angélique Lecaille, Bruno Di Rosa et Jérémy Le Corvaisier. Galerie Net Plus 60A rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine mardi 7 décembre – 18h00 à 21h30

mercredi 8 décembre – 08h00 à 18h00

jeudi 9 décembre – 09h00 à 18h00

vendredi 10 décembre – 09h00 à 18h00

lundi 13 décembre – 09h30 à 18h00

mardi 14 décembre – 09h30 à 18h00

mercredi 15 décembre – 09h30 à 18h00

jeudi 16 décembre – 09h30 à 18h00

vendredi 17 décembre – 09h30 à 18h00

lundi 20 décembre – 09h00 à 18h00

mardi 21 décembre – 09h00 à 18h00

mercredi 22 décembre – 09h00 à 18h00

jeudi 23 décembre – 09h00 à 18h00

lundi 27 décembre – 09h00 à 18h00

mardi 28 décembre – 09h00 à 18h00

mercredi 29 décembre – 09h00 à 18h00

jeudi 30 décembre – 09h00 à 18h00

lundi 3 janvier 2022 – 08h30 à 18h00

mardi 4 janvier 2022 – 08h30 à 18h00

mercredi 5 janvier 2022 – 08h30 à 18h00

jeudi 6 janvier 2022 – 08h30 à 18h00

vendredi 7 janvier 2022 – 08h30 à 18h00

lundi 10 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mardi 11 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mercredi 12 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

jeudi 13 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

vendredi 14 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

lundi 17 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mardi 18 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mercredi 19 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

jeudi 20 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

vendredi 21 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

lundi 24 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mardi 25 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mercredi 26 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

jeudi 27 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

vendredi 28 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

lundi 31 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mardi 1er février 2022 – 09h00 à 18h00

mercredi 2 février 2022 – 09h00 à 18h00

jeudi 3 février 2022 – 09h00 à 18h00

vendredi 4 février 2022 – 09h00 à 18h00

lundi 7 février 2022 – 09h00 à 18h00

mardi 8 février 2022 – 09h00 à 18h00

mercredi 9 février 2022 – 09h00 à 18h00

jeudi 10 février 2022 – 09h00 à 18h00

vendredi 11 février 2022 – 09h00 à 18h00

lundi 14 février 2022 – 09h00 à 18h00

mardi 15 février 2022 – 09h00 à 18h00

mercredi 16 février 2022 – 09h00 à 18h00

jeudi 17 février 2022 – 09h00 à 18h00

vendredi 18 février 2022 – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 18:00 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Galerie Net Plus Adresse 60A rue de la Rigourdière, Ville Cesson-Sévigné Age maximum 99 lieuville Galerie Net Plus Cesson-Sévigné