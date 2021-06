Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Ces années-là dans le canton de Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Ces années-là dans le canton de Sauzé-Vaussais 2021-07-07 18:30:00 – 2021-07-07 Rue du Baron Médiathèque la Fabrik

Ces années-là dans le canton de Sauzé-Vaussais Mercredi 7 juillet à 18h30 à la médiathèque de Sauzé-Vaussais Jean-Pierre Chassain, ancien correspondant de presse, a conservé tous les articles de presse des faits divers et des événements marquants survenus dans le canton de Sauzé-Vaussais des années 1980 à 2000. Il vous les fait partager en images et en anecdotes Sur inscription 05 49 29 56 61

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauzé-Vaussais Adresse Rue du Baron Médiathèque la Fabrik Ville Sauzé-Vaussais