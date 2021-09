Dinozé Dinozé Dinozé, Vosges CEREMONIES PATRIOTIQUES Dinozé Dinozé Catégories d’évènement: Dinozé

Dinozé Vosges Dinozé 77 éme anniversaire de la Libération d’Epinal en présence de militaires américains de l’état de l’ Oklahoma.

17h30 Cimetière militaire Américain du Quéquement (Dinozé)

18h00 Monuments des Fusillés de la Vierge.

Un camp Us sera installé par l'Association du Musée Militaire de Vincey, à l'entrée du Parc du Cours. A l'issue des cérémonies, une dizaine de véhicules défilera au départ de la rue Pasteur Boegner vers la Place Foch puis la rue Gambetta.

