CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX PEPITE ET D2E
Université Le Havre Normandie
Le Havre, Seine-Maritime

Seine-Maritime

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX PEPITE ET D2E

Université Le Havre Normandie, le jeudi 30 septembre à 15:00

Université Le Havre Normandie, le jeudi 30 septembre à 15:00

LES ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS DU PEPITE NORMANDIE SONT MIS À L’HONNEUR LORS DE LA [CÉRÉMONIE QUI AURA LIEU LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 À L’UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE !](https://www.pepite-normandie.fr/blog/ceremonie-de-remise-de-prix-pepite-et-d2e/) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ### PRIX PEPITE 2021 Les noms des 4 lauréats régionaux et du champion du PEPITE Normandie seront dévoilés lors de la cérémonie. Les grands gagnant pitcheront leur projet pour l’occasion. Les lauréats recevront ensuite leur récompense d’un montant de 2000€. Quant au Champion, il devra patienter jusqu’au 7 octobre pour recevoir son prix d’un montant de 10 000€ à l’occasion de la cérémonie nationale. ### DIPLÔME D’ÉTUDIANT ENTREPRENEUR Après une année universitaire complète consacrée à leur projet entrepreneurial, les 11 étudiants entrepreneurs inscrits au D2E en 2020-2021 recevront leur diplôme. Ils témoigneront et feront un retour d’expérience autour d’une table-ronde. **Les étudiants-entrepreneurs diplômés 2021 sont :** Caen : * Chanelle BEAUJEAN * Yannis BENABDALLAH * Léna JALABERT * Juliette LAVILLE * Amélie LOUARN * Elodie NICOLLE Rouen : * Alexandru COSTRITA * Vincent COUTEY-NOURY * Eléonore COUTURIER * Osama GHARBI * Bastien ROUSSEL [Venez assister à la cérémonie qui sera retransmise en live.](https://www.pepite-normandie.fr/blog/ceremonie-de-remise-de-prix-pepite-et-d2e/)

Université Le Havre Normandie
25 Rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre

