Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Cérémonie Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Cérémonie Arcachon, 5 décembre 2021, Arcachon. Cérémonie 2021-12-05 11:00:00 – 2021-12-05 Place Verdun Monument aux morts

Arcachon Gironde Journée Nationale d’Hommage aux Morts, pour la France de la Guerre d’Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie. Allocution, lecture des messages, dépôts de gerbes, Sonnerie aux Morts, minute de

silence, Marseillaise. Journée Nationale d’Hommage aux Morts, pour la France de la Guerre d’Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie. Allocution, lecture des messages, dépôts de gerbes, Sonnerie aux Morts, minute de

silence, Marseillaise. +33 5 57 72 06 95 Journée Nationale d’Hommage aux Morts, pour la France de la Guerre d’Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie. Allocution, lecture des messages, dépôts de gerbes, Sonnerie aux Morts, minute de

silence, Marseillaise. AE com dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Place Verdun Monument aux morts Ville Arcachon lieuville 44.65825#-1.16136