CERCLE DE FEMMES 2021-10-30 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-30 Rue des Aulnes Maison pour tous de Fraize

5 EUR Ce cercle s'adresse à toutes celles qui ont besoin de retrouver un moment pour soi, pour se reconnecter en douceur à leur féminité, à leur corps, se libérer de leurs

chaînes, débloquer des situations, nettoyer des souffrances du passé et de votre lignée, pour n’en garder que les atouts. Nous nous aiderons des cycles lunaires, de la roue de médecine amérindienne, des pierres, de méditation, des tarots et oracles, pour progresser sur notre chemin.

Je vous accompagne aussi pour que vous puissiez découvrir votre potentiel créateur, vous aider à vous affirmer et enfin rayonner.

Inscriptions au 06 82 65 65 87

Ces cercles seront au nombre de 7. Le deuxième cercle aura lieu le samedi 6 novembre. +33 6 82 65 65 87 Association Le Monde Nadana dernière mise à jour : 2021-10-21 par

