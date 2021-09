Cercle de Femmes. Coréâme, 21 septembre 2021, Marsat.

du mardi 21 septembre au mardi 14 décembre à Coréâme

Bonjour à toutes, nous vous accueillons avec Nadia dans un cadre chaleureux et cocooning. Nous créons cet espace juste pour Vous, pour Vous accueillir, Vous déposer, Vous écouter, prendre un temps pour Vous, pour prendre soin de Vous, entre femmes dans la bienveillance, la douceur et la sororité. Après un temps de méditation pour Nous poser “ici et maintenant”, Nadia Nous guidera avec les produits Altearah pour Nous aider à accueillir Nos émotions du moment et laisser émerger ce qui vibre en Nous. Nous ouvrirons alors le cercle de paroles pour Nous accueillir et laisserons la thématique éclore de Nos vibrations. Nous terminerons ce temps par un moment collectif (chant, chaine d’énergie…) pour repartir rebooster dans nos vies de femmes. On se retrouve à l’Institut Coréâme, au-dessus de la Mairie (10, rue du Coudet à Marsat), parking à proximité. Ce rendez-vous sera mensuel, pour celles qui le veulent, le peuvent. Au plaisir de partager ce moment avec vous, Nadia & Lydie*

Prix : 15€, participation en conscience. Penser à réserver, si vous voulez être sûre de pouvoir participer.

Pour Vous offrir ce temps, cette respiration dans votre vie de femme, venez partager ce moment avec Nous.

Coréâme 10, rue du Coudet Marsat Puy-de-Dôme



2021-09-21T18:00:00 2021-09-21T20:30:00;2021-10-19T18:00:00 2021-10-19T20:30:00;2021-11-16T18:00:00 2021-11-16T20:30:00;2021-12-14T18:00:00 2021-12-14T20:30:00