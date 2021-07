Lille maison du Projet Lille, Nord Centre de vaccination sans rendez-vous maison du Projet Lille Catégories d’évènement: Lille

Centre de vaccination sans rendez-vous maison du Projet, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Lille.

du mardi 27 juillet au mardi 31 août à maison du Projet

Un centre de vaccination sans rendez-vous ouvre ses portes au Faubourg de Béthune ! ———————————————————————————– Les mardis 27 juillet et 3 août à la maison du projet, vous pouvez vous faire vacciner sans rendez vous ! ——————————————————————————————————— de 9h à 15h au 84-86 boulevard de Metz ————————————–

gratuit

maison du Projet 84-86 boulevrd de Metz 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T15:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T15:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T15:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T15:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T15:00:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T15:00:00

