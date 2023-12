Madame, Monsieur, Bonsoir ! de la Cie AIAA Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse, 24 mars 2024, Biscarrosse.

Biscarrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

Dans le cadre du « Printemps du Théâtre 2024 »

Depuis plus de 20 ans, 50% des français ne font pas confiance aux médias. Et pourtant, tout le monde continue de s’informer. Expression de nos colères intimes de citoyen, la compagnie AIAA propose une comédie exutoire. Une traversée de situations absurdes, drôles et décalées qui s’interroge sur le travail du journalisme, de la transmission de l’information et de ce que cela dit de la démocratie…

« Comédie sur la fabrication de l’information, l’opinion publique et a violence banalisée »

Durée 1h15 / Dès 12 ans

Tarifs plein 20€ / réduit 15€

Pass « Printemps du Théâtre » 3 spectacles : plein 50€ / réduit 30€.

Centre culturel et sportif de l’Arcanson Rue du Marché

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Grands Lacs