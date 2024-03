36e fête des Arsouillos à Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour, mardi 30 avril 2024.

Mardi 30 avril soir soirée Txarangas, Pintxos y tapas

Mercredi 1er mai Journée taurine avec Encierro le matin, Repas convivial, Novillada des Arsouillos

16h Desafío des Bandas, paseo à 17h

Les novillos de la ganadería portugaise Palha, seront combattus et mis à mort par les novilleros :

Alejandro Peñaranda

Victor Cerrato

Pepe Luis Cirugeda

Un cartel inédit mêlant fougue et classicisme, jeunesse et expérience, sur lequel nous fondons beaucoup d’espoirs !

Vendredi 3 mai soirée Fanfares et repas Paella / Salade/fromage Dessert

Samedi 4 mai :

L’après-midi feria des pitchouns et Aturun

Le soir Soirée Bandas avec repas Jambonneau rôti/Frites ou haricots verts / Salade/fromage Dessert

Ouverture de la Caseta .

1 Rue des Arènes

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

