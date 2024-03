KYF ! Le Molière Théâtre de Gascogne Mont-de-Marsan, mardi 30 avril 2024.

Entre vidéos hypnotiques et musiques mêlant rythmes afro et synthé électro, ce spectacle coréalisé avec le caféMusic’ et l’OARA rivalise avec les grands noms de la musique d’aujourd’hui. Les artistes dominent à la perfection leur sujet pour se jouer des codes et des frontières. Ancrée dans la tradition mais résolument d’aujourd’hui, la musique pousse au voyage et invite à la danse.

Tout public et placement libre. 12 12 EUR.

Début : 2024-04-30 20:00:00

Le Molière Théâtre de Gascogne 9 Pl. Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

